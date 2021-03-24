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أخبار العالم

وسائل إعلام إسرائيلية : تقدم المعسكر المعارض لـ نتنياهو في انتخابات الكنيست بأغلبية 61 مقعدًا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:48 ص
تقدم المعسكر المعارض
تقدم المعسكر المعارض لنتنياهو في انتخابات الكنيست بـ61 مقعد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول التحالف المناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست على 61 مقعدا، مقابل 52 لمعسكر نتنياهو.

وقالت قناة 12 العبرية، إن  تحالف لبيد" حصل على 61 مقعدا في الكنيست الذي يتألف من 120 مقعدا، بحسب المؤشرات الأولية.

وأغلقت صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الاسرائيلية حيث ينتظر الناخبون النتائج التي ستوضح مصير نتنياهو وحزبه "الليكود".

كانت هيئة الانتخابات في إسرائيل أعلنت أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي أجريت الثلاثاء، بلغت 6.72%، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 2013.

وفي وقت سابق، كتب نتنياهو على تويتر "مواطنو إسرائيل، شكرا، لقد منحتم نصرًا كبيرا لليمين والليكود تحت قيادتي. الليكود فائز بفارق ضخم عن الحزب التالي".

وأضاف:"من الواضح أن أغلبية واضحة من المواطنين الإسرائيليين ينتمون إلى اليمين ، ويريدون حكومة يمينية قوية ومستقرة تحافظ على اقتصاد إسرائيل وأمن إسرائيل وأرض إسرائيل. هذا ما فعلناه. أحبكم".
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