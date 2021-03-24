وسائل إعلام إسرائيلية : تقدم المعسكر المعارض لـ نتنياهو في انتخابات الكنيست بأغلبية 61 مقعدًا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول التحالف المناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست على 61 مقعدا، مقابل 52 لمعسكر نتنياهو.





وقالت قناة 12 العبرية، إن تحالف لبيد" حصل على 61 مقعدا في الكنيست الذي يتألف من 120 مقعدا، بحسب المؤشرات الأولية.





وأغلقت صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الاسرائيلية حيث ينتظر الناخبون النتائج التي ستوضح مصير نتنياهو وحزبه "الليكود".





كانت هيئة الانتخابات في إسرائيل أعلنت أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي أجريت الثلاثاء، بلغت 6.72%، وهي أقل نسبة مشاركة منذ عام 2013.





وفي وقت سابق، كتب نتنياهو على تويتر "مواطنو إسرائيل، شكرا، لقد منحتم نصرًا كبيرا لليمين والليكود تحت قيادتي. الليكود فائز بفارق ضخم عن الحزب التالي".



