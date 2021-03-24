الحظ السيئ يفسد فرحة عروسين خلال حفل زفافها .. شاهد ما حدث

تحولت أسعد لحظة في حياة عروسين، إلى صدمة؛ وذلك بعد أن فقد العريس "تعيس الحظ"، خاتم الزواج، خلال مراسم عقد القران ، حيث سقط منه الخاتم الماسي عبر شقوق رصيف ميناء يطل على بحيرة "تاهو" بالولايات المتحدة الأمريكية بينما كان يوشك على تقديمه لعروسه.





وتملك الذعر من العروسين "مارلي" و"أندرو كينت"، وهما من ولاية "واشنطن" الأمريكية، بسبب هذه المفاجأة المزعجة التي عصفت بحفل زفاف أحلامهما، الذي قررا إقامته على رصيف الميناء المطل على البحيرة.









وكما يتبين من خلال اللقطات المصورة التي التُقطت خلال مراسم عقد القران، فإن خاتم الزواج سقط عبر فجوة في رصيف الميناء وانتهى به الحال في المياه المتجمدة أسفله، وفشلت محاولات العروسين لاستعادته من أجل استئناف حفل زفافهما كما خططا له، ولم يجدا أمامهما أي حل سوى مواصلة مراسم الزفاف بدون خاتم الزواج، بعد التأكد من عدم وجود أمل في استعادته آنذاك، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل كانت في انتظارهما مفاجأة سعيدة بفضل غواص محترف.





وصرح الزوجان لمحطة تلفزيونية أمريكية بأنهما اضطرا لإيقاف مراسم الزواج لوهلة لمحاولة التوصل إلى خطة لاستعادة الخاتم، وكانت أول فكرة خطرت للعريس أن يقفز في المياه للبحث عنه، لكن الحاضرين أقنعوه بالعدول عن هذه الفكرة بسبب البرودة القارسة المياه ، ومضيا قدمًا بعد ذلك في حفل الزفاف.









وفي وقت لاحق، استطاع الزوجان الاستعانة بمساعدة غواص محترف يُدعى "فيل أبيرناثي"، وهو أيضًا مؤسس "جروب" على منصة "فيسبوك" للغوص في بحيرة "تاهو"، وتوجه في اليوم التالي للغوص في البحيرة بحثًا عن خاتم الزواج المفقود.



