عاصفة ترابية .. المرور : مراقبة كل الطرق وإغلاقها في حالات انعدام الرؤية

تجري غرفة عمليات الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع ادارات المرور المختلفة، متابعة لحظية لحالة الطرق الصحراوية والسريعة والمحاور الرئيسية وذلك في إطار ظهور عاصفة ترابية.





وقالت مصادر إنه يتم عمل تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطواريء ورصد اماكن انخفاض الرؤية، استعداد لغلق الطرق حال انعدام الرؤية.





وأشارت المصادر إلى توجيهات اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ.





وتهيب الادارة بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.





وضمن عمليات المتابعة تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، للتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ.