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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الصرف الصحي بالسادات بنسبة 95%

الأربعاء 24/مارس/2021 - 10:02 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3/يوم بمدينة السادات، لاستخدام مياه الصرف الصحي الآدمي المعالجة في زراعة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشرع بلغت نحو 95%  بتكلُفة استثمارية حوالي 223 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم التشغيل الجزئي للمحطة في أقرب وقت.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المياه المعالجة من المحطة سيتم استخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمناطق السكنية من المنطقة السكنية الأولى حتى المنطقة السكنية الـ33  بمدينة السادات، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه النقية المستخدمة في الزراعة، وزيادة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة لتكون متنفسًا لسكان تلك المدن. 
وفي سياق متصل، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، والتأكد من تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة.
وأوضح المهندس علاء منيع، أنه يجري أيضًا تنفيذ محطة رفع صرف صحي لفصل الصرف الصناعي عن الآدمي بطاقة 25 ألف م3/يوم، حيث تقوم بدورها برفع ناتج الصرف الصناعي من المصانع إلى نظام المعالجة ببرك الأكسدة، ووصلت نسبة إنجازها إلى 70٪، مشيرًا إلى أن تلك المحطة تأتى ضمن منظومة تطوير الصرف الصحي بالمدينة بفصل الصرف الصناعي عن الآدمي ومعالجة الصرف الآدمي من خلال محطة المعالجة الميكانيكية لاستخدام المياه المعالجة في ري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء بالمدينة.

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