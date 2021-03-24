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أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية ينصب عميدا جديدا لكنائس الإسكندرية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:45 ص
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية في مصر
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سامح سلام
نّصَب  الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية  للكنيسة الأسقفية القس ديفيد عزيز ليصبح عميدا لكاتدرائية القديس  مرقس الأسقفية الأنجليكانية وكنائس منطقة الإسكندرية وذلك بمشاركة المطران سامى فوزى شحاته نائب مطران إبروشية مصر ومطران شمال إفريقيا. 

وقال المطران منير فى كلمته، اليوم أنصب أحد أبنائى ليتسلم هذه المسئولية الكبيرة وهى أن يرعى رعية المسيح فى هذه المدينة العظيمة، مدينة الاسكندرية التى ارتوى ترابها بدماء الشهداء في عصر الرومان والذين ضحوا بحياتهم من أجل المسيح.

وتابع قائلا، إنى أدعوكم أن تتذكروا دائمًا أن كنائس هذه المدينة تأسست على دماء قديسين وشهداء، وهذا سيساعدكم أن تدركوا عظم المسئولية الملقاة على عاتقكم.

وأضاف انظروا إلى رحلة إيمان إبراهيم التي تميزت بالصبر والطاعة والمثابرة والتغرب عن العالم الحاضر ثم الثقة الكاملة في قوة الله ومشيئته لتدركوا قدرته وعظمته

حضر الصلوات مجموعة من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالإسكندرية و ممثلين عن كنائس الأقباط الأرثوذكس  والروم الأرثوذكس وكنيسة نهضة القداسة والكنيسة الكاثوليكية وكنيسة المسيح وبيت العائلة المصرية و مندوب من الأزهر الشريف.

ورتبة العميد هى رتبة كنسية يكون فيها القس مسئولًا عن الكاتدرائية والكنائس فى المنطقة المحيطة بها.

الجدير بالذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية قد أقيمت على أرض معطاه من محمد على باشا والى مصر سنة ١٨٣٩  وهى أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.

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