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فن

رسم بياني.. تصاعد نصيب نتفليكس من ترشيحات الأوسكار منذ 2014

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:19 م
نتفليكس تتربع على
نتفليكس تتربع على عرش الأوسكار
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نجلاء سليمان

حصدت منصة نتفليكس العالمية، 35 ترشيحا في القوائم النهائية للأوسكار، قبل حوالي شهر من الحفل السنوي المقرر إقامته 26 أبريل المقبل في مسرح دولبي بلوس أنجلوس.


تفوقت نتفليكس على غيرها من المنصات في حصد ترشيحات وجوائز الأوسكار خلال السنوات الماضية، رغم
محاولات الآخرين لإنتاج أعمال أصلية والحصول على حقوق عرض وتوزيع أفلام ناجحة وشهيرة مثل منصات ديزني بلس وآبل.



نالت المنصة الأمريكية هذا العام 10 ترشيحات عن عملها المرشح لأوسكار أفضل فيلم وهو رائعة الأبيض والأسود  Mank، للممثل الشهير جاري أولدمان.


كسرت نتفليكس رقمها القياسي الذي حققته العام الماضي، بعدما نالت 24 ترشيحا عن أعمال مختلفة على رأسها
فيلمي Marriage Story و The Irishman، فيما حصدت عام 2019، 15 ترشيحا عن فيلم Roma الذي كلفها حوالي 20 مليون دولار ليحقق لها التفوق المرجو.


بدأت نتفليكس رحلتها مع ترشيحات الأوسكار عام 2014 بعدما نالت تنويها وحيدا، لفيلمها الوثائقي  The Square، ثم قطعت شوطا طويلا للسيطرة والجلوس على عرش المنصات، حتى وصلت إلى 8 ترشيحات عام 2018.

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