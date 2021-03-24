ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل سلطة كبدة بلسان العصفور

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:09 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعد سلطة الكبدة بلسان العصفور من اشهى الاكلات التى اعتاد المصريين على تناولها كطبق جانبي عند تناول الكبدة بالردة سواء المقلية او المشوية والمخ ولكن بعض ربات المنزل لايتقن عمل هذه الأكلة 

نقدم لكم طريقة عمل سلطة كبدة بلسان العصفور

مقادير سلطة كبدة بلسان العصفور
كبدة عصافيري
لسان عصفور  مسلوق
 خل
 بصل 
ثوم
 كمون 
ملح وفلفل
 بهارات
 كرات
 كرفس 
جزر 
صلصة طماطم 
طماطم مفرومة 
 فلفل حار
 زيت 
كزبرة خضراء
 مكعب مرق  " حسب الرغبة"

- طريقة تحضير سلطة كبدة بلسان العصفور
* تنقى الكبدة في ماء مغلي مملح مع القليل من الخل و يشوح البصل والثوم في زيت على النار.

 يضاف مكعب المرق والكرفس والكرات والتوابل تضاف الطماطم ثم تقطع الكبدة وتضاف و يضاف القليل من الماء.

* في الكبة، يفرم الجزر والصلصة ثم تضاف، ويضاف لسان العصفورو تضاف الكسبرة والفلفل الحار ثم تترك حتى تمام النضج.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هتجري ريقك.. 3 وصفات لطاجن اللحمة للشيف شربيني

طريقة عمل الفول بالسجق بخطوات الشيف شربيني

طريقة عمل شوربة الكرنب بـ 4 وصفات مختلفة

أساسية فى الشتاء.. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار

بـ 3 طرق غير تقليدية قدمى أطباق المكرونة

طريقة عمل الفريك بـ 4 وصفات غير تقليدية للشيف شربيني

ترشيحاتنا

محمد منير ليس الأول.. نجوم انقلبوا على الزمالك

إلكترونية بنظام اوبن بوك .. وزير التعليم يعلن قراره النهائي بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

إغلاق مدينة عربية بسبب كورونا

تحذير شديد اللهجة من الغذاء والدواء السعودية بشأن هذا المنتج

بعد ساعات من زواجه.. نهاية مأساوية لرجل نتيجة تشخيص طبي خاطئ

استمرار اعمال تعويم السفينة الشاحطة بقناة السويس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. يسرا تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

بـ الأسود الكاجوال.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة عمل فتة الحمص الشهية.. خطوة بخطوة