تعد سلطة الكبدة بلسان العصفور من اشهى الاكلات التى اعتاد المصريين على تناولها كطبق جانبي عند تناول الكبدة بالردة سواء المقلية او المشوية والمخ ولكن بعض ربات المنزل لايتقن عمل هذه الأكلة





نقدم لكم طريقة عمل سلطة كبدة بلسان العصفور





مقادير سلطة كبدة بلسان العصفور

كبدة عصافيري

لسان عصفور مسلوق

خل

بصل

ثوم

كمون

ملح وفلفل

بهارات

كرات

كرفس

جزر

صلصة طماطم

طماطم مفرومة

فلفل حار

زيت

كزبرة خضراء

مكعب مرق " حسب الرغبة"





- طريقة تحضير سلطة كبدة بلسان العصفور

* تنقى الكبدة في ماء مغلي مملح مع القليل من الخل و يشوح البصل والثوم في زيت على النار.





يضاف مكعب المرق والكرفس والكرات والتوابل تضاف الطماطم ثم تقطع الكبدة وتضاف و يضاف القليل من الماء.



