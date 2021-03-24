طرق مكافحة الغش واسبابه.. خبراء التعليم يكشفون حلولا نهائية للتخلص منه

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس إن الطالب الذي تعود على الغش في الإمتحانات، يكون فردًا سلبيًا في المجتمع، يعتمد دومًا على غيره، ولا يتصف بالإبداع والإنتاج، كما تكون ثقته بنفسه منعدمة وغير قادر على تحمل المسئولية.





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وأوضح الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد الاسباب الذي تجعل الطالب يقدم على الغش وتعتبر أغلبها نفسية :





- عدم شعور الطالب بالمسؤولية وعدم الجدية تجاه المدرسة او الجامعة قلة الوازع الديني وقلة





- كثرة الواجبات وملل الطالب من الدراسة وكرهه لها





- شعور الطالب بالخوف والقلق من الامتحان والفشل فيه.





- ضغط الأهل على الطالب لتحصيل اعلي الدرجات بأية طريقة حتي لو كانت غير شرعية.





- تساهل المعلمين والمراقبين في الامتحانات.





- شعور الطالب بضعف فهمه وتحصيله الدراسي.







وفي هذا الاطار قال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه لمكافحة الغش ، يجب أن تتوفر بمحيط اللجان سواء بالنسبة لامتحانات المدارس أو الجامعات ، اجهزة تشويش لمكافحة الغش بالاضافة إلى قطع الانترنت بمصر في زمن عقد الامتحان في اللجان خاصة لطلاب الثانوية العامة .









كما شدد على ضرورة الوصول الي اجهزة تكنولوجية تكشف عن الاجهزة الالكترونية المتواجدة مع الطالب قبل دخوله اللجنة ، واذ تم تسريب سماعة او موبايل داخل اللجنة لابد من الكشف مرة اخري داخل اللجان عن تواجد اجهزة الكترونية مع باقي الطلاب .









وأشار الخولي الي تغليظ عقوبة الغش التي قد تصل إلى حرمان الطالب الغشاش من الامتحان عامين متتاليين لمنع الغش مرة اخرى ، واذ ثبت بالفعل انه كان يغش بطريقة مباشرة عن طريق ملخصات او مراجع داخل اللجنة وغيرها من الوسائل التي تساعد علي الغش.









وقال : كنت اعمل بجامعة في دول الخليج وكانت عقوبة الغش منع الطالب وحرمانه من دخول الجامعة مرة اخري بالاضافة الي منعه من دخول اي جامعة اخري "









ومن جانبه قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان هناك وسائل متعددة لابد من تطبيقها لمكافحة الغش في الامتحانات من أهمها:





- التوعية بحقوق الطالب وواجباته تجاه نفسه وتجاه مجتمعه.

- تطبيق لوائح وقوانين تنظم الأعمال الامتحانية بعناية ودقة.

- تشديد الرقابة لحماية الطلاب ضعاف النفوس من أنفسهم.

- تطبيق الحد القانوني الأدنى للعقوبة في المرة الاولى وتشديدها في حال التكرار لمراعاة الجوانب التربوية للعقوبات.

- تدريب طواقم الملاحظين والمراقبين على منع الغش في الأعمال الامتحانية.

- تشكيل لجنة عليا للاشراف على الامتحانات من الأساتذة من ذوي الخبرة بالأعمال الامتحانية.

- تعميم النشرات والاعلانات التي توضح عقوبة الغش أو الشروع فيه وإعلان ضوابط دخول اللجان الامتحانية بدون الأدوات المثيرة للشبهات كالهاتف المحمول وسماعات البلوتوث .. وغيرها.





وشدد عميد تربية خلال تصريحاته لصدي البلد على تعظيم دور وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية المختلفة في زيادة الوعي المجتمعي بتجريم وتحريم الغش وضرره على الإنسان والمجتمع على أن يتم ذلك بدون توجيه مباشر قدر الإمكان حتى لا يفقد الهدف منه.



