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رياضة

الأهلي راحة غدًا ويستأنف مرانه صباح الأحد

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفريق راحة من التدريبات غدًا ‏السبت، على أن يستأنف مرانه صباح بعد غد، ضمن التحضيرات لمواجهة المريخ المقرر إقامتها في السودان يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق الأول تجربة ودية أمام فريق الشباب أمس؛ لتجهيز جميع اللاعبين، وأدى ‏تدريبات استشفائية صباح اليوم على ملعب التتش استمرت لمدة ساعة؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود  الخطيب، قد قرر تكليف خالد الدرندلي، ‏أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجاري لمواجهة المريخ.‏

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