برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد أن مصر صانعة السلام وحاملة هموم الأمة

أكد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن قمة شرم الشيخ للسلام التي عُقدت اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت لتجدد التأكيد على أن مصر هي الدولة التي لا تتحدث عن السلام فقط، بل تصنعه وتدافع عنه بالفعل.

وقال حمزه إن حرص الرئيس السيسي على الدعوة لعقد هذا المؤتمر الدولي، بمشاركة قادة ومسؤولين من مختلف دول العالم، يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر في الدفاع عن قضايا المنطقة، وسعيها الدائم لإيقاف نزيف الدم وتحقيق الاستقرار.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر كانت بمثابة خريطة طريق جديدة للسلام، أكدت على مبادئ الإنسانية والعدالة ورفض ازدواجية المعايير، مشيرًا إلى أن العالم كله بات يوقن بأن القاهرة هي قبلة الحلول العقلانية التي توازن بين الأمن والحق والكرامة.

وأشار النائب محمد حمزه إلى أن ما تشهده مدينة شرم الشيخ اليوم من توافد لقادة العالم، يبرهن على المكانة الدولية التي تحظى بها مصر، بفضل سياساتها المتزنة وقدرتها على جمع الأطراف المتنازعة حول طاولة الحوار.

واختتم حمزه تصريحه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يقف خلف القيادة السياسية في كل ما تبذله من جهود للحفاظ على الأمن القومي العربي ودعم الاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن قمة شرم الشيخ هي انتصار جديد للدبلوماسية المصرية التي تتحدث باسم الإنسانية والسلام.