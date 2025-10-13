ترامب يغازل رئيسة وزراء إيطاليا على الهواء: أنتي سيدة جميلة

غازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام .

وقال ترامب في كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام "، :" في أمريكا لا يمكن أن تقول إنها جميلة.. لأن هذا سينهي مستقبلك السياسي.. لكنها بالفعل سيدة جميلة".



وفي سياق أخر، قال ترامب، إن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة يُعد اتفاقًا تاريخيًا يفتح صفحة جديدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة يمثل نقطة تحول نحو إنهاء الصراع وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء.



وقال ترامب، خلال كلمته في ختام قمة السلام المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، إن اليوم نُعلن أخيرًا أننا حققنا السلام في الشرق الأوسط بعد سنوات من الحروب والمعاناة"، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يُعد إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق تم بفضل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وعدد من الدول الإقليمية.