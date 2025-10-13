قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
توك شو

ترامب يغازل رئيسة وزراء إيطاليا على الهواء: أنتي سيدة جميلة

ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا
ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا
هاني حسين

غازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام .

وقال ترامب في كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام "، :"  في أمريكا لا يمكن أن تقول إنها جميلة.. لأن هذا سينهي مستقبلك السياسي.. لكنها بالفعل سيدة جميلة".


وفي سياق أخر، قال ترامب، إن اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة يُعد اتفاقًا تاريخيًا يفتح صفحة جديدة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال القمة يمثل نقطة تحول نحو إنهاء الصراع وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء.


وقال ترامب، خلال كلمته في ختام قمة السلام المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، إن اليوم نُعلن أخيرًا أننا حققنا السلام في الشرق الأوسط بعد سنوات من الحروب والمعاناة"، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يُعد إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق تم بفضل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر وعدد من الدول الإقليمية.

إيطاليا أمريكا أخبار التوك شو ترامب شرم الشيخ

