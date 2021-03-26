ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث اصطدام قطارين بسوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:43 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، و قد انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.

وكان أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم  وزارة الصحة أنه تم نقل 50 مصابا فى حادث تصادم قطارى سوهاج إلى مستشفي طهطا العام وسوهاج العام وسوهاج التعلمي ومسنشفى المراغة لتلقى العلاج اللازم.

وكان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم  وزارة الصحة أن وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد في طريقها إلى موقع حادث تصادم قطارين  في سوهاج  مشيرا إلى أن الوزيرة شكلت غرفية عمليات  لمتابعة واقعة حادث قطار سوهاج . 

وأكد متحدث الصحة أن حتى الآن إصيب 50 شخص فى حادث تصادم قطارى سوهاج. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تنتقل إلى موقع حادث قطارى سوهاج و 50 مصابا حتى الآن

الحماية المدنية والإسعاف تصلان مقر حادث اصطدام قطاري طهطا

الصحة : ٣٦ سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث قطاري سوهاج

نقل 50 مصابا بحادث قطاري سوهاج إلى 4 مستشفيات

ترشيحاتنا

حكم تسمية ليلة النصف من شعبان بـ ليلة البراءة.. الإفتاء تجيب

وزيرة الصحة تنتقل إلى موقع حادث قطارى سوهاج و 50 مصابا حتى الآن

تكريك 17 ألف متر من الرمال لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

احذر.. رسالة خادعة تنتشر عبر واتس آب لا ترسلها لأصدقائك

بعد الهجوم عليها لاختيارها للمشاركة في موكب نقل المومياوات.. نجيب ساويرس لـ هند صبري: أنتِ مصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها.. عادات يومية تسبب التهابات الأمعاء

تسريب صور نيسان زد 400 NISSAN Z النسخة الإنتاجية .. صور

هيونداي تشوق لسيارة الكازار SUV الجديدة باسم القصر .. صور