النائب العام يأمر بالتحقيق في حادث اصطدام قطارين بسوهاج

أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، و قد انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.





وكان أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه تم نقل 50 مصابا فى حادث تصادم قطارى سوهاج إلى مستشفي طهطا العام وسوهاج العام وسوهاج التعلمي ومسنشفى المراغة لتلقى العلاج اللازم.





وكان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد في طريقها إلى موقع حادث تصادم قطارين في سوهاج مشيرا إلى أن الوزيرة شكلت غرفية عمليات لمتابعة واقعة حادث قطار سوهاج .





وأكد متحدث الصحة أن حتى الآن إصيب 50 شخص فى حادث تصادم قطارى سوهاج.



