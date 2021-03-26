تعرف على مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب

عادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطني علي متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا ١/١.





وأكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إصابة حمدي فتحي بشرخ في أحد عظمتي الذراع "الكعبرة " وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا في احدى المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار.





وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب حيث سيغيب نجم الأهلي لمدة ستة أسابيع على الأقل.

ويواصل الفريق الوطني معسكره المغلق بالقاهرة فور وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الأفريقية.



