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أخبار البلد

صدى البلد يرصد جر بقايا حادث قطاري سوهاج | صور

السبت 27/مارس/2021 - 01:38 ص
صدى البلد
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سوهاج احمد شريف - اسلام مقلد- تصوير كيرلس صلاح ومح

رصد موقع " صدى" البلد لحظة جر بقايا قطاري سكة حديد طهطا، اللذان تهشما في حادث مفجع غطى بأجواءه المؤلمة ربوع مصر .


وتوضح الصور المرصودة بقايا  القطاران المهشمان، حيث باتا قطع من الحطام والركام، اثر التصادم العنيف الذي وقع فيما بينهما، مخلفا 32 ضحية و165 مصاب.


وارتسم على بقايا القطاران الدمار الشامل، حيث انتزع حادث التصادم الوجه الحديدي لمعظم عربات القطار في مشهد يوضح مدى قوة الحادث.


ويذكر أن  قرية محطة السكة الحديد بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، شهدت  قبل قليل، وقوع حادث تصادم بين قطارين مكيفين، وخروج 3 عربات عن القضبان ووقوع ضحايا ومصابين.

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