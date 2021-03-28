عروس القليوبية تتزين .. تطوير حدائق ومتنزهات القناطر .. بحيرات صناعية وبرجولات وألعاب الأبرز .. صور

تعد مدينة القناطر الخيرية أو ما يطلق عليها عروس القليوبية من أهم المناطق التاريخية والسياحية بمصر، نظرا لما تتمتع به الحدائق والمسطحات الخضراء التى تتجاوز الـ 500 فدان.





وتضم القناطر عددا من المتاحف بها منها متحف الرى أيضا معهد بحوث الهيدروليكا والطمى وبها محطات بحوث البساتين والدواجن والأسماك والنباتات العطرية ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية ، كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط.





وتشهد مدينة القناطر الخيرية عددا كبيرا من أعمال التطوير للاستفادة من المناطق السياحية التى تتميز بها وإعادتها كسابق عهدها لتوفير فرص عمل للشباب ، حيث أطلقت وزارة الموارد المائية خطة للبدء فى أعمال تطوير حدائق ومتنزهات القناطر من خلال إجراء أعمال الصيانة والنظافة لها بصفة دورية لاستعادة رونقها الجمالى.





وأكد المهندس أشرف درويش مدير رى قناطر الدلتا أنه جرى استكمال تطوير حديقة عفلة والتى تقع على مساحة 14 فدانا والتى تقع شرق فرع دمياط بين قناطر محمد على القديمة والجديدة وتطل بواجهة ساحرة بطول 500 م على النيل ويعد أطول ممشى للحدائق وجرى خلالها تزويدها بالشلالات الصناعية وبرجولات ومقاعد خشبية ومشايات والألعاب الترفيهية وأعمدة إنارة وصناديق القمامة وأخيرا توسعة مدخلها وتركيب بوابات جديدة بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه وجارى الانتهاء من تأهيل وتطوير كافة الحدائق بالقناطر بإجمالى مساحة 68 فدانا موزعة على 10 حدائق.





وأضاف مدير رى القناطر أن أعمال التطوير تجرى بواسطة قطاع التشغيل الذاتى بوزارة الرى والموارد المائية وبأيادى المهندسين والعمال والفنيين ومعدات وورش الوزارة وإدارة رى القناطر وتشمل الأعمال التطويرية حدائق النخيل والنيل والبحيرة والجامع والنموذجية أ و ب وأبو قردان والتوفيقى أ و ب والمركز الثقافى وحديقة النيل بتكلفة 16 مليون جنيه.





وأشار إلى أنه يجرى على قدم وساق أعمال تطوير حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة ويتم مراعاة التصميم الجمالى بها وتضم الحديقة 12 ألف متر مربع مسطح اخضر من النجيلة والأشجار العتيقة منها التين البنغالى الذى جلبه محمد على من اسيا ، كما تشمل الأعمال مشايات جديدة وسط الحديقة من الانترلوك وتزويدها بالبرجولات والمقاعد الخشبية ذات الطابع الأثرى ومقاعد من الرخام حول مجرى البحيرة الصناعية بطول 150 مترا والتى تعد أكبر بحيرة بالحدائق والتى سيتم ملؤها بالمياه الجوفية وشلالات من المياه ونافورة راقصة وقاعة أفراح.

وتابع درويش تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافى لعلوم المياه على مساحة ٨ أفدنة والتى تتميز بوجود نماذج للتجارب وأعمال الرى منها الساقية والشادوف وغيرها داخل الحديقة بالإضافة إلى مسطحات النجيلة الخضراء والأشجار النادرة والبرجولات.





من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن تطوير القناطر الخيرية ، دائما على رأس أولويات المحافظة ، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تعود القناطر لسابق عهدها كأفضل منتجع للبسطاء من أبناء مصر نظرا لما تتميز به القناطر بمساحات كبيرة من الحدائق والمتنزهات.





وأشار المحافظ إلى أن هناك مستثمرين أبدوا رغبتهم خلال الفترة الماضية فى إقامة منطقة استثمارية سياحية داخل القناطر الخيرية، وجرى عقد اجتماع معهم لشرح بعض آليات الاستثمار المتاحة وفقا للقانون وتتم حاليا مراسلات إلكترونية بمعاونة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبعض الجهات الأخرى لإقامة مشروعات تجارية وترفيهية، إضافة إلى فندق ومول تجارى.