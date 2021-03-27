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أخبار العالم

إذاعة ألمانية تكشف مفاجأة عن السفينة الجانحة في قناة السويس.. وتحرك لمنعها من دخول اوروبا

السبت 27/مارس/2021 - 07:54 م
السفينة الجانحة في
السفينة الجانحة في قناة السويس
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قسم الخارجي

كشفت تقارير إعلامية عن أن السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس تعرضت لأكثر من حادث، ويعد هذا الحادث الكبير هو الثاني للناقلة "إيفر جيفين" خلال نحو عامين. 

في فبراير 2019، اصطدمت سفينة الشحن "إيفر جيفين" بعبارة صغيرة ترسو على نهر إلبه في مدينة هامبورج  الألمانية. وألقت السلطات في ذلك الوقت باللوم على الرياح القوية في الاصطدام الذي ألحق أضرارا بالغة بالسفينة.

وبحسب إذاعة NDR الألمانية فإن الاتحاد الأوروبي يناقش بالفعل إمكانية اتخاذ إجراءات لمنع استقبال السفينة مرة أخرى في أوروبا، بسبب تكرار مشاكلها وأعطالها الفنية التي تؤثر على الملاحة الدولية، وذلك بعدما صدمت العبارة الراسية في ألمانيا ثم تعطيلها لمجرى قناة السويس.

وتعد سفينة "إيفر جيفن" من أكبر سفن الشحن في العالم، حيث يمكن أن تحمل حوالي 20000 حاوية في وقت واحد، وتم إنشائها عام 2018 بطول يقارب 400 متر وعرض 59 مترًا.

في وقت سابق، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تمتلك من الامكانيات والقدرات التي تؤهلها وتجعلها جاهزة للتعامل مع كافة المواقف وهذا الحادث هو حادث نادرا حدوثه أو تكراره. 

وتعمل هيئة قناة السويس على تعويم السفينة بإجراء عمليات تكريك حول السفينة لإحاطتها بالمياه من كل الجوانب أملًا في عودة الملاحة في القناة لطبيعتها خلال الساعات المقبلة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أنه تم الاستعانة بنحو 9 قاطرات لتنفيذ مهمة تحريك السفينة الجانحة، وذلك في أعقاب الانتهاء من أشغال الحفر في مقدمة السفينة.
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