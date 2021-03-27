نداء عاجل من الصحة الفلسطينية للأطباء

أصدرت ‏وزارة الصحة الفلسطينية نداء عاجلا حيث دعت جميع الأطباء في مدينة رام الله إلى العودة لأماكن عملهم التزامًا بمسؤوليتهم الوطنية، والتزامًا بالقوانين لا سيما القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم حق الإضراب والذي حظر الإضراب لموظفي القطاع الصحي، أما الذين لن يعودوا لعملهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.





وفي سياق اخر؛اعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أن 100 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني و25 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني ستصل إلى فلسطين خلال أيام.





وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أن جرعات لقاح “سينوفاك” هي تبرع سخي من الحكومة الصينية، فيما ستكون لقاحات أسترازينيكا أولى الدفعات التي تصل البلاد بعد أن اشترتها الحكومة الفلسطينية من الشركات المصنعة للقاحات.



