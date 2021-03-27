هل هو حي؟ ترامب يبحث عن المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بيانًا رسميًا تساءل فيه عما إذا كان المستشار الخاص جون دورهام - الذي يحقق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية - على قيد الحياة أم لا.





وطالب دونالد ترامب في بيانه ساخرًا بمعرفة ما إذا كان سيصدر تقريره بشأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، حول التواطؤ المزعوم لحملته الانتخابية مع روسيا، مضيفًا: "أين دورهام؟ هل لا يزال حيا يتنفس؟ هل سيصدر تقرير دورهام؟".





جدير بالذكر أن وزير العدل الأمريكي السابق ويليام بار اتخذ إجراءات لـ"تحصين" المدعي جون دورهام من الإقالة في حال تغير الإدارة في البلاد، وهو يحقق في أعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصة بملف "ترامب وروسيا".





وعين ويليام بار المدعي دورهام في أكتوبر 2020 تحت القانون نفسه وبالصلاحيات نفسها التي كانت لدى المدعي روبرت مولر، الذي قاد التحقيقات في الصلات المزعومة بين الرئيس دونالد ترامب والسلطات الروسية.





وحسب القوانين الفدرالية، لا يمكن إقالة المدعي الخاص إلا بقرار من وزير العدل وفقط في حال وجود سبب محدد مثل ارتكابه مخالفات أو تجاوز صلاحياته أو تضارب المصالح.





وترتكز تحقيقات دورهام على أعمال عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الذين كانوا يجرون تحقيقات في ملف "صلات" ترامب المزعومة مع روسيا، التي لم تثبت بالتحقيق.