حملات مكثفة على محال وأسواق الوادي الجديد استعدادا لشهر رمضان

نظم مكتب حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي والتموين والطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد اليوم السبت حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والصيدليات ومحلات البقالة والجزارة والريشات للتأكد من توافر السلع والخدمات وسلامة وجودة المعروض ومطابقته للمواصفات القياسية، التي أسفرت عن تحرير بعض المخالفات وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





كما أهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمحافظة الوادى الجديد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها حفاظا على صحتهم وضمان عدم استغلالهم من جانب التجار والحفاظ على استقرار الأسعار مشددا على استكمال جميع الحملات خلال هذه الايام وطوال شهر رمضان الكريم وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

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على جانب آخر عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعََ مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة موقف العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز، مهيباََ بالمواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح قبل إنتهاء المهلة المقررة للتصالح نهاية مارس الجاري.





ووجه ببدء حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تم توجيه إنذارات لأصحابها من قبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم أو عدم استكمال سداد الرسوم المستحقة.





من ناحية أخرى، وجه الزملوط بعرض تقرير شهري عن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة، ومتابعة سير العمل وتيسير الإجراءات للانتهاء من أعمال التطوير بالتوقيتات المحددة.





واستعدت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد لتنفيذ خطة العمل خلال شهر رمضان، وأداء صلاة التراويح وسط الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.





وقال الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، الإدارات تواصل وضع خطة توزيع الأئمة بمساجد المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة ستقام بها صلاة تراويح، بجانب التشديد على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والتباعد وارتداء الكمامة وإغلاق دورات المياه وإحضار المصلين سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلي، وتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الوزارية.