بعد إصابته بارتجاع في المريء.. تطورات حالة ابن أحمد شيبة الصحية





وقال المصدر لـ "صدى البلد" : ان ابن احمد شبية بحالة جديدة حاليا ومن المتوقع خروجه من المستشفى فى أقرب وقت ممكن وذلك بعد تحسن حالته الصحية.





وكان شيبة كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "ألف مليون سلامة عليك يا حبيب قلبي، ربنا ما يوريني فيك حاجة وحشة أبدًا.. ادعوا لمحمد ابني بالشفاء".





وقدم شيبة فى عام 2021 أغنية بعنوان "المصلحجية" خلال شهر يناير، وهى كلمات عمرو قطب، وألحان وليد سامي وتوزيع طه حكيم.

كشف مصدر مقرب من الفنان احمد شيبة عن تطورات الحالة الصحية لابنه، حيث تعرض لأزمة صحية شديدة، استوجبت نقله الى المستشفى، بسبب اصابته بارتجاع في المريء.