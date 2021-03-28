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اقتصاد

وزير الإسكان: 26 أبريل.. تسليم 504 وحدات سكنية للفائزين بها بـ دار مصر بالعبور

الأحد 28/مارس/2021 - 10:46 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الاثنين الموافق 26/4/2021، وحتى يوم الأربعاء 26/5/2021، في تسليم 504 وحدات سكنية (21 عمارة) كاملة التشطيب أكواد (211 – 311 - 421) للفائزين بها بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الاثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الخميس 29/4/2021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الاثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الخميس 6/5/2021.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الاثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الاثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الأربعاء 19/5/2021، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الاثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأربعاء 26/5/2021.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى أنه ينبغي على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​
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