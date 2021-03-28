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أخبار العالم

جريمة بحق الشعب .. إيطاليا تلقي نفاياتها على تونس.. والعشرات يتظاهرون

الأحد 28/مارس/2021 - 08:36 م
صدى البلد
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على صالح
احتج عشرات النشطاء التونسيين في مدينة سوسة الساحلية، اليوم الأحد، للمطالبة بإعادة ما يقرب من 300 حاوية من النفايات المنزلية المستوردة بشكل غير قانوني من إيطاليا.


وضبط مسؤولو الجمارك التونسية، الصيف الماضي، 282 حاوية تم شحنها من إيطاليا تحت ستار خردة بلاستيكية لإعادة التدوير الصناعي ولكن تبين أن الحاويات تحتوي على نفايات منزلية، ممنوع استيرادها بموجب القانون التونسي.


وقال جبار غنيمي المسؤول بالمحكمة يوم الخميس إن روما أعطت الشركة الإيطالية التي باعت القمامة حتى الأسبوع الماضي لاسترداد الشحنة، لكن المهلة مرت دون أن تفعل ذلك.


وتجمع نشطاء يوم الأحد في ميناء شرقي المدينة للمطالبة بإعادة القمامة إلى بلادهم.


وهتف البعض "لا عدالة اجتماعية بدون عدالة بيئية".


وقال مجدي بن غزالة عضو مجلس مدينة سوسة إن القضية "جريمة بحق الشعب التونسي".


ونطالب السلطات (التونسية) بإبداء المزيد من التصميم "لإزالة النفايات".


وقال الناشط في الاحتجاج ، حمدي بن صالح ، إنه من المقرر تنظيم مظاهرة أخرى يوم الخميس أمام السفارة الإيطالية في تونس للمطالبة بإعادة القمامة.


وأدت الفضيحة إلى إقالة واعتقال وزير البيئة التونسي مصطفى عروي ، الذي يواجه مع 25 شخصًا آخرين ، العديد منهم رهن الاحتجاز أيضًا، المحاكمة.


وقال مسؤول قضائي إن من بينهم أيضا مدير شركة الاستيراد التونسية طليقا.


اتهمت تونس شركة Sviluppo Risorse Ambientali Srl الإيطالية بالفشل في الوفاء بالموعد النهائي لإزالة الحاويات.


وتسلط القضية الضوء على التجارة العالمية في النفايات، حيث تقوم الدول الغنية بإلقاء نفاياتها على الدول الفقيرة، مثل تونس ، غالبًا ما تكون غير مجهزة للتعامل معها.


وحذر الانتربول في أغسطس من العام الماضي، من أن المنظمات الإجرامية استفادت من زيادة 'ساحقة' في شحنات النفايات غير القانونية، خاصة إلى آسيا ولكن أيضًا إلى أجزاء أخرى من العالم.
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