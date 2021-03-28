للعزاء في ضحايا حادث قطاري سوهاج.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من البرهان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.





وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعرب للرئيس عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا تضامن السودان حكومة وشعبًا مع مصر، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.





من جانبه، عبر الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدًا خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



