ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للعزاء في ضحايا حادث قطاري سوهاج.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من البرهان

الأحد 28/مارس/2021 - 08:40 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. 

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعرب للرئيس عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا تضامن السودان حكومة وشعبًا مع مصر، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدًا خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير خارجية السعودية يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي للعزاء في ضحايا حادث قطاري سوهاج

تصادم قطاري سوهاج.. تضامن عربي ودولي واسع مع مصر.. والرئيس السيسي يتلقى برقيات عزاء من قادة العرب

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي للعزاء في حادث قطاري سوهاج

التعاون الخليجي يعزي مصر في ضحايا حادث قطاري سوهاج وعمارة جسر السويس

العاهل الأردني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

ترشيحاتنا

تعيين إسلام الشاطر مديرا لشركة لايف المسئولة عن قناة الأهلي

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الأعلى للإعلام ضد عضو هيئة تدريس بجامعة القاهرة

بأمر القضاء .. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

التعرف على هوية فتاة حادث طريق السخنة - الجلالة .. شاهد

بأمر الرئيس.. البدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" ودمج التنفيذ في مرحلة واحدة

مشهد مروع .. لحظة احتراق قافلة وقود على طريق سريع

Advertisements

التعرف على هوية فتاة حادث طريق السخنة - الجلالة .. شاهد

احترقت سيارتها.. فحص كاميرات بوابة الطريق الصحراوى للتعرف على هوية فتاة طريق الجلالة

وزير التعليم يزف خبرا سارا لطلاب المدارس بخصوص مذاكرة "العلوم"

الاتجاه المعاكس .. سيارة تشتعل وداخلها فتاة على طريق الجلالة بسبب السرعة الجنونية

شيء لا يصدق.. نجيب ساويرس يعلق على مشهد انتحار فتاة بسيارتها على طريق الجلالة

وفاة الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر ومؤسس قسم الإعلام للبنات

حسام البدري : لست راضيا عن أداء منتخب مصر وحققنا هدفنا بالتأهل لأمم إفريقيا

مشهد مروع .. لحظة احتراق قافلة وقود على طريق سريع

بأمر القضاء .. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

بأمر الرئيس.. البدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" ودمج التنفيذ في مرحلة واحدة

انتشال آخر شخص مفقود من أسفل أنقاض عقار جسر السويس

مفيش فايدة.. سموم الإسكندرية: الناس بتبخر البيوت بسم قاتل يؤدى إلى توقف عضلة القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021|.. صور

كتف وكتف.. دنيا عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

أحمد عصام وهاجر أحمد في ضيافة صدى البلد.. صور