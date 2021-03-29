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برلمان

نائب بالشيوخ: الرئيس السيسي يملك رؤية ونظرة ثاقبة في قراءة الأحداث

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:59 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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محمد الشعراوي
أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، موضحا أن الرئيس السيسي يمتلك رؤية ونظرة ثاقبة في قراءة الأحداث.

وأوضح البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" ان الدولة أصبحت تهدف إلى تطوير وتكوين مجتمعات زراعية عمرانية، قادرة على الإنتاج والصناعة من أجل الإرتقاء بهذه المجتمعات وتوفير الكثير من فرص العمل لشبابها والذي يعاني الكثير منهم من مشكلة البطالة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ان الدولة المصرية إهتمت بتطوير الريف المصري وأولت القطاع الزراعي إهتمام غير مسبوق، مؤكدا على أهميته في ظل إعتماد فئة كبيرة عليه ودعمه للإقتصاد المصري بشكل كبير.

وأضاف النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ان الرئيس السيسي عندما وضع خطة للنهوض بالدولة المصرية، لم يتغافل أيضا عن النهوض بالريف المصري  وتطوير القرى.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان.

وقد اطلع الرئيس السيسي على كافة التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.
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