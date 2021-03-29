الأمهات المثاليات.. مديحة حمدي تكرم نجمات الفن في صالونها الثقافي

تكرم الفنانة القديرة مديحة حمدي، الأمهات المثاليات من الفنانات، تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، منهن القديرات: "آمال رمزي، فردوس عبد الحميد ، فتحية طنطاوي ، حنان شوقي ، نهال عنبر، واسم الفنانة الراحلة شويكار ، واسم الراحلة نادية لطفي، والدكتورة شيماء إسماعيل".





كما ينتظر ايضا تكريم الأمهات من الجيش الأبيض ، وأمهات الشهداء من الجيش والشرطة، في إطار الاحتفالات بمناسبة عيد الأم، وذلك ضمن صالونها الثقافي الذي يقام برعاية صندوق التنمية الثقافية.



