وكيل تعليم دمياط يتابع سير امتحانات النقل بالمرحلة الإبتدائية

أجرى "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة ميدانية اليوم الأثنين، لمتابعة سير امتحانات النقل في عدد من المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية.





وتفقد "وكيل الوزارة" سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الابتدائية والتي تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.





وتابع "عثمان" لجان الامتحانات بمدارس د.محمد حسن الزيات والشاعر الأسمر الابتدائية متفقدا سير الامتحانات،





واثني وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات ووجه بتكريم ماجدة تقي عبد الحليم مدير مدرسة د محمد حسن الزيات و همت أمين عبدالفتاح وكيل شئون تعليم مدرسة د محمد حسن الزيات عزيزة فوزي عبد الباقي وكيل شئون تعليم مدرسة د محمد حسن الزيات أماني محمد حافظ شوشة وكيل شئون تعليم مدرسة الشاعر الأسمر.





وأكد على ضرورة انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات أولًا بأول لكل مادة علي حدى حسب الكتاب الدوري وسرعة استخراج النتائج ومراعاة صالح جميع الطلاب، والتشديد على ما ورد من تعليمات وزارية بشأن إجراء الامتحانات.





وخلال المتابعة، شدد وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.





من ناحية أخرى، تفقد تأكد وكيل الوزارة من توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب بالمدارس، والتأكد من سلامة تواريخ الصلاحية على كل وجبه.



























