قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة .. اعرف المواعيد

أعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقري التابعة لها لمدة ٨ ساعات إعتبارًا من الساعة ٨ مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٣ / ٢٠٢١ إلي الساعة ٤ صباحًا يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ .





وأوضحت شركة المياه، أن قطع المياه يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية وبيارة المياه العكرة بمحطة مياه البدرشين.





وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورًا.