ريم البارودي تكثف جهودها لإنهاء تصوير مشاهدها في "كله بالحب"

تواصل النجمة ريم البارودي، تصوير مشاهدها في مسلسل "كله بالحب" بعد أن انتهت من تصوير 50% فقط من مشاهدها في العمل المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021.





وسبق وان طرحت الشركة المنتجة بوسترات وبرومو العمل على صفحات السوشيال ميديا، وحققت عدد مشاهدات مرتفعة وهو ما جعل عددا من الجمهور في انتظار عرضه، حيث تظهر ريم البارودي في دور مختلف عن ما تم تقديمه من قبل.





مسلسل "كله بالحب" من بطولة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودى وسامر المصرى، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لإسلام المرسي ونجلاء رشدي و احمد السمان".