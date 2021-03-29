ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده في معرض بجاليرى ضى.. السبت المقبل

يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بقاعتيه بالمهندسين، مساء السبت المقبل، إقامة معرض استيعادي للفنان الكبير يحيى عبده، العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة وأحد نجوم الفن التشكيلي في مرحلتي الستينيات و السبعينيات.





يفتتح المعرض فى تمام الساعة السابعة مساء بحضور عدد كبير من رواد الفن التشكيلي، ويستمر لمدة شهر.





الفنان يحيى عبده من مواليد 1950 بمدينة رشيد بمحافظة الجيزة، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والأول على الدفعة 1976م , وماجستير في الرسوم المتحركة تحت عنوان (الرسوم المحركة عند والت ديزني)، وتعد أول رسالة ماجستير بشعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1984م.





عين عميدا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1/8/ 2005م حتى 2008م ويعمل حاليا أستاذا لفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.





شارك في العمل الفني الصحفي منذ تخرجه وحتى الأن حيث قام بعمل العديد من الرسوم التوضيحية للصحف وأغلفة المجلات المصرية والعربية مثل (الأهرام/ الأخبار/ مجلة أكتوبر/ مجلة روزاليوسف) بمصرو مجلة (اللواء/ منار الإسلام) بأبوظبي و جريدة (الخليج) بالإمارت العربية المتحدة ،و مجلتى (الدفاع العربي /اللواء) بلبنان.





وتقتني العديد من الوزارات و المؤسسات و البنوك لتصميماته الفنية واستخدامها كمطبوعات لها مثل (وزارة الداخلية/أكاديمية الشرطة/ شركة أميركان اكسبريس /دار الشروق للنشر /بنك الإسكندرية/ دار سفير للنشر و التوزيع /بنك الفرنسي / شركة الظلال بالمملكة العربية السعودية) و غيرها من المؤسسات.





رشحته وزارة الثقافة لتمثيل جمهورية مصر العربية في بينالي الفنون الإسلامية بدولة الجزائر 2006م , و رشحته جامعة حلوان لتمثيل جمهورية مصر العربية في المهرجان الفني بالقيروان و عرض أعماله الفنية بالمعهد العالي للفنون والحرف و إلقاء محاضرات و إقامة ورش عمل هناك 2006م.





هو عضو مؤسس بنقابة الفنون التشكيلية منذ عام 1976م , والمهن السينيمائية منذ عام 1976م و عضو اللجنة العليا للإشراف على تصميم و طباعة أوراق البنكنوت بالبنك المركزي المصري سابقا وعلى تصميم طوابع البريد بالهيئة القومية للبريد سابقا .





أقام العديد من المعارض الشخصية منها معرض بعنوان"رؤية فنية معاصرة لكتاب كليلة ودمنه" بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 1988م , و معرض بعنوان "أماكن في الوجدان" بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 2003م ,و معرض "من فيض الأسماء الحسنى" بقاعة الباب بدار الأوبرا 2016م.





و من المعارض الجماعية التى شارك بها معرض اليوبيل الماسي لكلية الفنون الجميلة القاهرة 1983م , و معرض الفنون الإسلامية بجريدة "الأهرام" 1997م و معرض الفن و العطاء لفناني مصر بقاعة العرض بفندق "إنتركونتيننتال سيتي ستارز" 2007م.





كانت له زيارات فنية خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية 1988م و المانيا إشراف مشترك 1996م, و تونس 2006م والجزائر 2007م





ومن الجوائز التى حصل عليها الجائزة الأولى على محافظة البحيرة 1963م في المسابقة الفنية الكبرى في الاحتفال القومي للمحافظة و رشحته جامعة حلوان بمصر و هيئة الإغاثة العالمية بالمملكة العربية السعودية كأول فنان مصري وعربي لنيل جائزة الملك فيصل العالمية 1996م ، و شهادة تقدير من مهرجان القيروان بتونس و اوسكار المهرجان 2006م ، شهادة تقدير و أوسكار العيد المئوي لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2008م ، وغيره من الجوائز.





توجد له مقتنيات فى وزارة الثقافة وبجريدة الأهرام المصرية ومقتنيات ببعض مراكزنا الثقافية بالخارج ومقتنيات بنادي الشرطة بالجزيرة بالقاهرة وبكلية الطب جامعة عين شمس بالقاهرة و مقتنيات خاصة بالأفراد بكل من السعودية، الكويت، الولايات المتحدة الأمريكية.





له مجموعات أعمال فنيه هامة منها مجموعة الأعمال الخاصة (بالبدايات الفنية بمرحلة ماقبل الدراسة بالكلية وأثناء الدراسة بالكلية), والأعمال الفنية (للرسومات الصحفية و أغلفة الكتب و الملصقات و بطاقات المناسبات) و مجموعة (لعالم البحار والشخصيات السمكية ورسوم الأطفال) و أعمال (كليلة ودمنة).