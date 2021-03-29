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أخبار العالم

الكويت..الأمير يدعو البرلمان والحكومة لوضع مصلحة الوطن فوق أى اعتبار

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:03 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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قسم الخارجي
 أعرب میر الكويت الشیخ نواف الاحمد الجابر الصباح عن أمله بأن تشھد جلسة مجلس الامة المقرر عقدھا غدا الثلاثاء تعاونا مثمرا بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بعیدا عن أي توترات وتمكین الحكومة من أداء القسم وفقا لما یقتضيه الدستور وإعطاء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنیة الكافیة لممارسة دورھا ومسؤولیاتھا خاصة في ظل الظروف التي یمر بھا الوطن والمنطقة بأسرھا.
وشدد الصباح على الحاجة الماسة للتعاون البناء بین السلطتین ووضع المصلحة العلیا للوطن فوق أي اعتبار داعیا الى احترام القضاء ولاسیما احكام المحكمة الدستوریة والالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة الخمسین المتعلقة بالفصل بین السلطات مؤكدا التمسك بالمسیرة الدیمقراطیة والمحافظة علیھا ومعربا عن ثقه بأبنائه النواب وبحرصھم على تجاوز ھذه المرحلة بحكمة ووعي لیتسنى توجیه كافة الجھود والطاقات لتحقیق كل ما ینشده الوطن والمواطنین من نمو وتقدم وازدھار سائلا المولى عز وجل ان یدیم على الوطن العزیز نعمة الامن والامان والاستقرار والرخاء.

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