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اقتصاد

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:59 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الاثنين، وسط تراجع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وخسر رأس المال السوقي  للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.8 مليار جنيه مسجلا مستوى 652.578 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4135 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة.
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