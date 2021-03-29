نشرة الفن.. وفاة الفنانة الجزائرية فتيحة نسرين.. وهوليوود سمايل تعرض محمد رمضان للهجوم

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية..

وفاة الفنانة الجزائرية فتيحة نسرين بعد معاناة مع مرض السرطان

أعلنت عدد من المواقع المحلية، وفاة الفنانة الجزائرية فتيحة نسرين بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر 74 عاما، تعرضت الفنانة الراحل لأزمة صحية نقلت على إثرها لمستشفى بالعاصمة الجزائرية، وزادت سوءا حتى غيبها الموت صباح اليوم.

هوليود سمايل في مسلسل صعيدي .. محمد رمضان يتعرض لهجوم شديد بسبب مسلسل موسى

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر محمد رمضان في الصورة من كواليس مسلسل موسي وهو يرتدي ملابس صعيدية ويضحك وتظهر أسنانه بالهوليود سمايل، مما جعل الجمهور ينتقده ويهاجمه.

جثته لم تتحلل.. ابن شقيق عبد الحليم حافظ يكشف مفاجأة في قبر العندليب

وكشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب عن حقيقة عدم تحلل جثة عبد الحليم حافظ بعد أكثر من 40 عامًا على وفاته ، حيث أكد ان المنطقة الخاصة بمقابر العائلة تعرضت الى الغرق من المياه الجوفية ، مما اضطره الى إعادة فتح المقبرة .

محي إسماعيل لـ محمود حميدة: عايزين نعمل فيلم مشترك قبل ما أرحل عن العالم

أقيمت اليوم ندوة تكريم للفنان محيي اسماعيل، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور سيد فؤاد رئيس المهرجان، ومحمود حميدة.

شاهد.. تعليق آيتن عامر عقب واقعة متحرش البحيرة

علقت الفنانة آيتن عامر علي حادثة متحرش البحيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شاهد.. أحمد فريد يتلقى أول جرعة تطعيم ضد ڤيروس كورونا

أعلن الفنان أحمد فريد عن تلقيه تطعيم فيروس كورونا،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر أحمد فريد، في الصور وهو يتلقى تطعيم ضد فيروس كورونا من أمريكا وعلق قائلا: "أول جرعة تطعيم ضد فيروس كرونا .اللهم احفظنا جميعًا من هذا الوباء وأشفي كل من أُصيب به واشفي كل مريض".

دواين جونسون يعلن موعد عرض فيلمه الجديد Black Adam

أعلن الممثل والمصارع السابق دواين جونسون" ذا روك"، موعد عرض فيلمه الذي يشارك فيه لأول مرة بدور بطل ذو قوى خارقة Black Adam، في إعلان قصير على حسابه بتطبيق انستجرام.