الفريق أسامة ربيع يعلن نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس.





تعليق الرئيس السيسي على نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن المصريين نجحوا اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب.





وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري.









وأضاف الرئيس السيسي عبر منشوره على فيس بوك: "إنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما.





وأختتم الرئيس منشوره قائلا: "القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.. وسلاما يا بلادي".





تفاصيل تعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس

وبدأ، اليوم الاثنين، تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.





محاكاة لمناورات العبور بقناة السويس

ونظمت قناة السويس زيارة لمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية للاستماع إلى عرض تقديمي يوضح دور المركز باعتباره أحد أهم مراكز التدريب بالهيئة، علاوة على كونه مركزا بحثيا لدراسة الأزمات وتحليلها، ومركزا استشاريا تستعين به الخطوط الملاحية لتقديم المشورة بشأن إمكانية عبور السفن العملاقة الجديدة التي يتم بناؤها بترسانات السفن العالمية عبر قناة السويس.





يتضمن البرنامج عرضا تقديميا ومجموعة من محاكاة لمناورات العبور بالقناة خلال موجات الطقس السيئ، ومحاكاة لأعمال القطر لسفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.