جمعية المصدرين تطلق حزمة جديدة من الخدمات للمصدرين.. تفاصيل

تنظم جمعية المصدرين المصريين، الاربعاء 31 مارس 2021 احتفالية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمقر الإتحاد للإعلان عن خدماتها الجديدة للشركات ومجتمع المصدرين.





يشارك في الاحتفالية الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، والمهندس خالد الميقاتي رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، والمهندس احمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، و دينا هلال نائب المدير التنفيذي للجمعي، وفقل لـ إسلام إدريس رئيس قطاع التسويق والاتصالات بجمعية المصدرين المصريين.





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وأوضح، أن الاحتفالية تهدف إلى إطلاق حزمة جديدة من الخدمات التي تقدمها جمعية المصدرين المصريين – لمجتمع المصدرين والتي تستهدف مساعدة الشركات في التنمية والتطوير المطلوب للتصدير بما يسهم في تعظيم الصادرات المصرية.





وأشار إلي أن الجمعية أطلقت في الفترة الأخيرة العديد من الخدمات والبرامج التصديرية الرقمية والجديدة بجانب المعارض الافتراضية والتعامل مع التصدير في ظل جائحة كورونا، بجانب خدمات تأهيل الشركات للتصدير من خلال برنامج حاضنة التصدير، المقام بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والذي يهدف إلى خلق جيل جديد من المصدرين.



