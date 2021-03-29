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أخبار العالم

تسجيل أول إصابات كورونا بالطفرة البريطانية في غزة

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:01 م
قطاع غزة
قطاع غزة
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أنه تم رصد إصابات بفيروس كورونا بالطفرة البريطانية للمرة الأولى في القطاع، مشيرة إلى أن حالة المصابين الصحية مستقرة.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، أضافت الوزارة أنه بعد إدخال بعض المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى، أجريت لهم فحوص بينت أنهم مصابون بالطفرة البريطانية.

وأكدت وزارة الصحة أن الإجراءات المتبعة، مرتبطة بتطور الحالات الوبائية ومدى التغير فيها.

وشددت على أن الإجراء الأكثر فعالية لمكافحة الجائحة هو مدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في المجتمع.

ووصل عدد إصابات كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 240034، بينما تم تسجيل 2617 حالة وفاة.
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