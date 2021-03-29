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أخبار البلد

مطار مرسى علم يلحق بالمطارات الدولية المعتمدة صحيا للسفر الآمن

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:28 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
حصل مطار مرسى علم الدولي على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الطيران المدنى وشركة إيماك مرسى علم بما يكفل توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتواكب مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي ACI ومنظمة الطيران المدني الدولي ICAO.

وهنأ وزير الطيران المدني الطيار محمد منار العاملين بمطار مرسى علم الدولي وإدارة المطار لحصوله على تلك الشهادة، مشيدا ًبالدور الفعال  للشركة المصرية للمطارات لحصول المطارات على هذا الاعتماد بما يعكس مواكبة المطارات المصرية  للمواصفات والمعايير العالمية.

وثمن الجهود المبذولة لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران المدني في تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل صحة وسلامة المسافرين بما يحقق مناخًا آمنًا للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكد الوزير حرص واهتمام المطارات المصرية بتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب والتزامها التام بإتباع التدابير الاحترازية والوقائية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية والذى ساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الإعتمادات.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم هو تاسع المطارات المصرية حتى الآن حصولا علي شهادة الإعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي ACI بعد حصول كل من مطار الأقصر وأسوان وبرج العرب والقاهرة وشرم الشيخ والغردقه وسوهاج وأسيوط.
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