البرلمان يوافق على تخفيض رسوم حفر الآبار من 10 آلاف جنيه إلى 5 آلاف

وافق مجلس النواب على تعديل النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.



