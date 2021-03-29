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طريقة عمل رول الدجاج المحشي خضار

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:45 م
طريقة عمل رول الدجاج
طريقة عمل رول الدجاج المحشي خضار
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اسماء محمد
يجمع رول الدجاج المحشي خضار بين مزايا عديدة فمذاقه شهى وشكله جذاب وقيمته الغذائية عالية لذا نقدم لكم طريقة عمل رول الدجاج المحشي خضار بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة

مقادير رول الدجاج المحشي خضار
دجاج مفروم
 بسلة 
جزر
 ثوم 
بصل 
بيضة 
بقسماط
 مستردة
 بهارات
زعتر
جنزبيل طازج 
ملح فلفل أسود 
سمـنة 
مرقة 

طريقة تحضير رول الدجاج المحشي خضار
* يتبل الدجاج المفروم بالملح والفلفل والبهارات ويفرم مع البيضة

* تضاف المستردة والبقسماط مع الاستمرار في الفرم ثم تفرد عجينة الدجاج على ورق المونيوم

* تشوح البسلة مع البصل والثوم والجزر في السمنة ثم يحشى بها الدجاج ويلف على شكل اسطوانة

* توضع في قالب على النار مع زعتر طازج وجنزبيل طازج وملح وفلفل وبهارات ومكعب مرقة وماء ساخن

* تترك على النار حتى تنضج تماما و وتقدم بعد ان تبرد وتقطع حلقات
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