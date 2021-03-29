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رياضة

تشيلسي الإنجليزي يحتفل بتعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس بطريقة خاصة.. شاهد

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
احتفى نادي تشيلسي الإنجليزي بتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة عن قناة السويس، بعد توقفها لعدة أيام.

ونشر حساب نادي تشيلسي الإنجليزي الرسمي عبر موقع تويتر، صورة مركبة لـ الفرنسي نجولو كانتي لاعب الفريق وهو يقوم بشد السفينة الجانحة، معلقة:" عاجل.. صور جاءت الآن من مصر."

ويتم الفرنسي نجولو كانتي، اليوم الاثنين، عامه الثلاثين، حيث وُلد في التاسع والعشرين من شهر مارس لعام 1991.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة، بعد استجابة السفينة لـ مناورات الشد والقطر.

تشيلسي الإنجليزي يحتفل بتعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس بطريقة خاصة.. شاهد
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