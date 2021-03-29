تشيلسي الإنجليزي يحتفل بتعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس بطريقة خاصة.. شاهد





ويتم الفرنسي نجولو كانتي، اليوم الاثنين، عامه الثلاثين، حيث وُلد في التاسع والعشرين من شهر مارس لعام 1991.





وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الاثنين نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة، بعد استجابة السفينة لـ مناورات الشد والقطر.





ونشر حساب نادي تشيلسي الإنجليزي الرسمي عبر موقع تويتر، صورة مركبة لـ الفرنسي نجولو كانتي لاعب الفريق وهو يقوم بشد السفينة الجانحة، معلقة:" عاجل.. صور جاءت الآن من مصر."