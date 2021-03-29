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أخبار البلد

القومى للمرأة ينعى البرلمانية الدكتوره فرحة الشناوي

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:51 م
صدى البلد
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أمل مجدى
ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه والامانة العامة وفروعه في المحافظات ببالغ الحزن والاسى الدكتوره فرحة الشناوي  البرلمانية ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهليه سابقا والتي وافتها المنيه اليوم.
                                   
واعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة المغفور لها  باذن الله الدكتورة فرحة الشناوي والتي اثرت المجتمع بعلمها وعملها الدؤوب ، داعية الله ان  يجعله في ميزان حسناتها.

ويتقدم المجلس القومي للمراة بخالص التعازي والمواساه لاهل الفقيدة ، سائلين الله عز وجل ان يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.
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