القومى للمرأة ينعى البرلمانية الدكتوره فرحة الشناوي

ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه والامانة العامة وفروعه في المحافظات ببالغ الحزن والاسى الدكتوره فرحة الشناوي البرلمانية ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الدقهليه سابقا والتي وافتها المنيه اليوم.

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة المغفور لها باذن الله الدكتورة فرحة الشناوي والتي اثرت المجتمع بعلمها وعملها الدؤوب ، داعية الله ان يجعله في ميزان حسناتها.



