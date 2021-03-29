قادرون على تخطي الصعاب.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة

توجه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى كل أفراد الشعب المصري العظيم بمناسبة نجاح الجهود المصرية بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس .





وأكد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الإثنين، أن الشعب المصري يثبت يومًا بعد الآخر أنه على قدر المسؤولية، وأن المصريين بتكاتفهم وتعاونهم وإخلاصهم لوطننا الغالي مصر قادرون على تخطي الصعاب ومواجهة كافة التحديات .



