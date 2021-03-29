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ديني

قادرون على تخطي الصعاب.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بنجاح جهود تعويم السفينة الجانحة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:35 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
توجه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى كل أفراد الشعب المصري العظيم بمناسبة نجاح الجهود المصرية بتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس .

 وأكد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الإثنين، أن الشعب المصري يثبت يومًا بعد الآخر أنه على قدر المسؤولية، وأن المصريين بتكاتفهم وتعاونهم وإخلاصهم لوطننا الغالي مصر قادرون على تخطي الصعاب ومواجهة كافة التحديات .

ودعا فضيلة المفتي كافة جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الخير والاستقرار لمصرنا الغالية .
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