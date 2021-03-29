حماة الوطن: الشعب الذي عبر الساتر الترابى وخط بارليف لا يستعصى عليه تعويم سفينة

أشاد حزب حماة الوطن، بنجاح مصر فى تعويم السفينة البنمية بقناة السويس، موجها الشكر للرئيس والدولة المصرية وقيادتها والقوات المسلحة والعاملين بقناة السويس على الجهد الذى تم بذله ليل نهار لتعويم السفينة.





وقال الحزب في بيان له، إن المصريين تابعوا بكل فخر واعتزاز محاولات وجهود الخبراء المصريين لتعويم السفينة وإعادة فتح الملاحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب وهذا يؤكد أننا قادرون على تحمل المسئولية حتى فى أصعب الظروف وأن الشعب المصرى الذى عبر الساتر الترابى وخط بارليف لا يستعصى عليه تحريك جنوح السفينة.





وتابع الحزب أنه رغم كل الأحداث والوقائع شبه الممنهجة التي مر بها الوطن خلال الفترة الراهنة والتي استغلها قوي الشر لتقليص حجم الجهود المبذولة ومحاولة تشويه صورة الدولة ومؤسساتها الوطنية إلا أن المصريين دائما قادرين علي تفويت الفرصة علي كل حاسد وحاقد يحاول أن يستغل تلك الظروف والأزمات.



