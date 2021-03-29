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رياضة

مالاوي تتأهل لكأس الأمم الأفريقية بفوزها على أوغندا بهدف نظيف

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل منتخب مالاوي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بفوزه على نظيره الأوغندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ريتشارد مبولو في الدقيقة 15، ليقود منتخب بلاده للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب مالاوي للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة الثانية، ليرافق بوركينا فاسو عن تلك المجموعة للبطولة، فيما توقف رصيد منتخب أوغندا عند 8 نقاط في المركز الثالث.

ونجحت مالاوي في التأهل لكأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى منذ بطولة عام 2010 والتي استضافتها أنجولا.

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