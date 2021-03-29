وفد طاقة النواب يتفقد محطة توليد كهرباء السويس البخارية

تفقد وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الإثنين محطة توليد كهرباء السويس البخارية، للوقوف علي سير أعمالها ومقاومتها.





وشملت الجولة التفقدية، زيارة وحدتي التحكم والتخزين، بصحبه المهندس محمد أبو سنه رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لانتاج الكهرباء والذي أكد أن جميع العاملين في تشغيل المحطة مصريين، مضيفا : " أولادنا عمله نادرة بتتأخذ في الداخل والخارج .. ومفيش خواجه لدينا".





وقال أبو سنه إن هناك منظومة لتخزين وتكويد قطع الغيار بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تم تفعيل منظومة تصنیف وتكويد قطع الغيار لسهوله الحصول على قطعة الغيار في أقل وقت ممكن، ولم يعد هناك مجال للخطأ.





من جانبه اثني رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله، علي أداء محطة توليد كهرباء السويس ووصفها بالمشرف بما يدعم الطاقات الكهربائية علي الشبكة القومية لجمهورية مصر العربية، مشيدا بكون جميع العاملون بالمحطة من المصريين ولاسيما الشباب بما يؤكد ما تمتلكه مصر من كفاءات شبابيه قادرة علي بناء مصر الحديثه.





وضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب حسام عوض الله، كلا من النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، و النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة، وأمين السر النائب خالد مشهور، والنواب أحمد عبد الفتاح، عيد حماد، وعادل صلاح منصور، وعبد الباقي تركيا، إمام منصور، أسامة حبيب، سحر معتوق، خالد تامر، محمد بهجت، أحمد محمد أحمد، عبد الناصر عطيه، علي نور، رشا حسني، أيه فوزي فتي، سناء طايع، مروة رفعت، هويدا السعيد.





كان في استقبال الوفد البرلماني، المهندس محمد أبو سنه رئيس مجلس إدارة شركة لشرق الدلتا لانتاج الكهرباء، والمهندس اشرف كمال الدين عشبه، رئيس قطاعات الانتاج، والمهندس مصطفي النحال رئيس قطاع محطة السويس.