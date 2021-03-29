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الأب الروحي.. السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويأمر بعلاج شاب يعاني من مرض خطير

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:43 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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عادل نصار
عرضت الإعلامية الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء ليوم الاثنين، تقريرا مصورا عن الشاب ياسر عبد الباقي والذي يعاني من مشكلة كبيرة في القدم.

وخلال التقرير، روى ياسر، قائلا :"من فترة أصبت بفيروس في القدم وسبب لي مشاكل كبيرة في القدم وأعيش بمفردي وليس لدي أي مصدر دخل ممكن والحياة ومعي منعدمة بشكل فظيع".

فيما ناشد الإعلامية عزة مصطفى، المسئولين التدخل لعلاج حالة الشاب ياسر، مؤكدة أن هذه الحالة تحتاج لتدخل سريع.
فيما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج شاب لجراحة عاجلة بالقاهرة.

فيما عبر الشاب ياسر، عن عميق تقديره وفرحته و سعادته باستجابة الرئيس السيسي، مؤكدا أن الرئيس السيسي الأب الروحي للشعب المصري كله.

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