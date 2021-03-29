محمد صلاح يكشر عن أنيابه ويسجل هدف مصر الثالث فى مرمى جزر القمر

سجل محمد صلاح نجم منتخب مصر الهدف الثالث
للفراعنة فى شباك جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما الآن باستاد القاهرة فى
إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية .
جاء هدف منتخب مصر الأول من تسديدة صاروخية عن طريق محمد الننى من خارج منطقة الجزاء ثم أضاف محمد شريف هدف منتخب مصر الثانى فى الدقيقة 18 .
ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوي .
خط الدفاع : علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعة .
خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" .
خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف .
وقرر البدري استبعاد كلا من محمد بسام وعامر عامر و ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر التى تخوض مباراة اليوم لأسباب فنية .