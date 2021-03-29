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رياضة

بهدف من الدوري الإنجليزي.. محمد النني يحرج حسام البدري

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:07 م
النني
النني
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عمرو ابوبكر
أحرز محمد النني نجم وسط منتخب مصر الأول لكرة القدم، هدف التقدم الأول في شباك جزر القمر في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية. 

جاء هدف النني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15 ليحرج به حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، الذي حرمه من المشاركة في المباراة الأولى أمام كينيا التي تعادل خلالها المنتخب الوطني بهدف لمثله. 

ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي .

خط الدفاع : علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعة .

خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" .

خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف .

ويجلس علي دكة البدلاء :

- محمود عبدالرحيم "جنش

- طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن

- مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم

- احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .

وكان البدري قرر استبعاد كل من محمد بسام وعامر عامر وياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر التى تخوض مباراة اليوم لأسباب فنية.

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