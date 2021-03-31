بشرى سارة.. اللقاح والمناعة يهزمان سلالات كورونا الجديدة

أكدت دراسة حديثة أن الخلايا المناعية من اللقاحات أو عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" السابقة يجب أن تحمي الناس من المتغيرات البرازيلية والجنوب أفريقية لفيروس كورونا.





فقد اختبر الباحثون ما إذا كانت المناعة التي تم تطويرها ضد نسخة ووهان الأصلية من الفيروس ستعمل على سلالات أحدث من فيروس كورونا ورأوا أنها فعلت ذلك في الاختبارات المعملية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





على الرغم من أن الأجسام المضادة لمكافحة الفيروسات لم تعمل بشكل جيد، فقد وجدوا أن خلايا الدم البيضاء لا تزال قادرة على التعرف على الفيروس وشن هجمات ضده.





ركزت الدراسة على خلايا تسمى الخلايا التائية ، والتي تنتشر في الدم وتؤدي إلى رد فعل مناعي عندما يعثرون على الفيروس الذي تم تدريبهم على اكتشافه.





كان الخبراء قلقين من أن الأنواع المختلفة من الفيروس في البرازيل وجنوب إفريقيا ، والتي توجد الآن في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم ، قد تفلت من جهاز المناعة وتجعل اللقاحات أقل فعالية.



