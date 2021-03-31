"بالمجان وبسرية تامة".. تعرف على طرق التخلص من الإدمان والحصول على مشروع

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق يقدم العديد من الأنشطة فى مجال الوقاية والتوعية بقيادة المتطوعين.





لافتا إلى أن الباب الأول للوقاية من الإدمان والمخدرات هى التوعية، فالبرغم من كل المحاولات التى عملت على الحد من مشكلة الإدمان والمخدرات على مستوى الدول العالمية وعلى مستوى الأجهزة المحلية لم تنجح إلا الوقاية الأولية فى الحد من تلك المشكلة.





وأضاف " عسكر " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على فضائية تن، أن المشكلة تقوم على أسس معرفية مغلوطة يتم ترويجها على مستوى الجمهورية بالكامل وعلى كل الفئات ثم يأتى المخدر فيما بعد.





وأشار مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن استراتيجية تجار المخدرات تروج لفكرة، فعلى سبيل المثال أن هذه الحبات تساعد على تنشيط الذاكرة واستوعاب المذاكرة بشكل أفضل، أو فكرة أخرى مثل القيام بالمهام الزوجية بشكل أفضل.





وتابع مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن كل فئة تخاطب بفكرة من الأفكار ، والصندوق رفض تلك الأفكار بصفة شهرية، منوها إلي أن مجال البحوث أكد أن مجال الوقاية هو الأساسي والضرورى قبل كل شيء.





وأكد مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن للمتطوعين داخل الصندوق دور مهم ، بدايه من التوعية و حملات طرق الأبواب على مستوى الفئات بالكامل، موضحًا أن صندوق مكافحة الإدمان يقدم العلاج بالمجان وبسرية تامة عن طريق لخط الساخن 16023 ، مؤكدًا أننا نمتلك ما يقرب من 26 مركزا علاجيا موزعا على 17 محافظة على مستوى الجمهورية.



