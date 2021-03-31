تطبيق شامل لحقوق الإنسان .. وزير الخارجية : علاقات مصر وكرواتيا تمتاز بالترابط

قال السفير سامح شكرى ، وزير الخارجية ، إن استقلال كرواتيا عن الاتحاد اليوغزلافى كان عام 1991 ، لافتأ إلى أن العلاقات بين الجانبين المصرى والكرواتى تتسم ب القوة والترابط .





وأوضح " شكرى " ، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الكرواتى ، أنه تم خلال التباحثات التأكيد على الجهود المشتركة لتدعيم العلاقات الثنائية على المستويات الثقافية ، الاقتصادية واستمرار العمل على مزيد من مجالات التعاون بما يحقق مصلحة البلدين .





وأشار إلى أن التباحث بين البلدين للجهود المبذولة من مصر سواء للاصلاح الاقتصادى ، الاجتماعى وكذلك التطبيق الشامل لحقوق الانسان وتوفيرها لكافة أفراد الشعب المصرى تنفيذأ للالتزام الدستورى القائم بهذا الشأن .



