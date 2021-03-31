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تطبيق شامل لحقوق الإنسان .. وزير الخارجية : علاقات مصر وكرواتيا تمتاز بالترابط

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:48 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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شيرين عادل
قال السفير سامح شكرى ، وزير الخارجية ، إن استقلال كرواتيا عن الاتحاد اليوغزلافى كان  عام 1991 ، لافتأ إلى أن العلاقات بين الجانبين المصرى والكرواتى تتسم ب القوة والترابط . 

وأوضح " شكرى " ، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الكرواتى ، أنه تم خلال التباحثات التأكيد على  الجهود المشتركة لتدعيم العلاقات الثنائية على المستويات الثقافية ، الاقتصادية واستمرار العمل على مزيد من مجالات التعاون بما يحقق مصلحة البلدين . 

وأشار إلى أن التباحث بين البلدين للجهود المبذولة من مصر سواء للاصلاح الاقتصادى ، الاجتماعى وكذلك التطبيق الشامل لحقوق الانسان وتوفيرها لكافة أفراد الشعب المصرى تنفيذأ للالتزام الدستورى القائم بهذا الشأن .

وتابع أن تم التباحث أيضأ بشأن الاوضاع الاقليمية فى منطقة الشرق الأوسط مع الاتحاد الأوروبى من شرح للظروف التى تمر بها مصر ومجالات التعاون ما بين الجانبين المصرى والكرواتى . 
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